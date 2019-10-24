你点的外卖少过吗？韩国外卖偷吃成风，商家不得不贴「封印标签」

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大家都有点过外卖的经历吧，收到手的美食有没有少过呢？

最近韩国，经常发生外卖员偷吃食物的现象。 一则名为「我的甜甜圈被外卖小哥偷吃」的帖子更是火遍了韩网。 当事网友称通过外卖点了10个甜甜圈，收到手之后数了数却只有9个，让他气愤不已。



另一位网友也有相同的经历。 称某晚点了薯条外卖，等待的过程中看到一名外卖员一边走路一边吃东西，当事还觉得外卖员实在太辛苦了，谁知道收到的薯条只有一点点，这才察觉刚才外卖员吃的明明就是自己的东西。



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更恶心的是竟然有外卖员将咬了一口的鸡腿重新放入盒子里送给客人！！



有外卖员挑衅PO出偷吃照片，手里拿著鸡腿，称「谢谢你们给我点了鸡腿，这群神经病XX们」~相关内容无不引爆网民的怒火，大骂这帮偷吃的外卖员毫无职业操守。



因为外卖员的偷吃，不少商家也遭到了投诉，买家致电询问为什么会少东西，不知道其中过程的卖家也只能忍气吞声，一来二去甚至还会引发口舌之争。 为了防止外卖员偷拿顾客的东西，商家也绞尽脑汁想办法，最后决定在包装的封口处贴上「安心贴纸」，如同封印一般，一旦发现被撕裂，那么就说明包装被打开过， 杜绝了不少偷吃现象。



虽然都是为了食客们好，但安心贴纸的费用却算在了顾客们的头上，原本就有配送费2000韩币，现在一张安心贴纸又要再加500块，因此有不少网民不甘，称「明明是外卖员的错，为什么要顾客买单」。

「图：NATE」

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