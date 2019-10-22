【有片】《意外发现的一天》花絮：李在旭看不得路云、金惠允「甜蜜蜜」…眉头深锁、开窗呐喊：「让我静静！」

这个花絮亮点太多，而且超有趣！明明只是2分钟的影片，小编居然看了快10遍… #每个演员都好可爱 #路云模仿金惠允也太维妙维肖 #李在旭真的吃醋了吗 #A3全体陷入小可爱端午的魅力中 #金惠允也认证的白经坏男人魅力
近期掀起海内、外粉丝一阵「追剧」风潮的人气漫改剧《意外发现的一天》，在网路上讨论度超高。每周放送新集数的那两天（周三、周四），总是有许多剧情截图、分析；没有新集数看的日子，就是各种「考古」和「讨论演员」。而演员们的默契配合，也导致许多「CP」出现。官方自己认证了「白天CP」，还帮他们剪了名为《白经的守护天使 一.天.》的MV呢！（大笑）
在这里，真的要称赞一下MBC！大概是知道观众们「等的很苦」，在首播期间分享花絮很正常，没有电视剧看的日子也公开新花絮。
饰演「白经」的李在旭表示，辛苦的事情总是他在做，但HARU和端午…是真的很甜蜜！李在旭不由得皱起眉头，以此表达自己无声的抗议。
饰演「HARU」的路云开玩笑表示：「白经在后面看就行了」，李在旭忍不住说：「可以出去一下吗？」还开窗户呐喊：「你好～！！！」来表示自己的心痛。
这张「三角关系」的画报，背后也是有故事的：导演要金惠允看著路云，本来是「严肃脸」的李在旭，瞥了一眼金惠允，忍不住笑了出来。（太可爱了这里> <）
而路云不管到哪里，似乎一直在模仿金惠允。在旁边看著这一切的「朴模范」（取代HARU成为13号同学的那位XD），模仿了白经的反应，也太好笑了哈哈哈！！！
还记得这场「大家都爱我，殷端午该怎么办」的剧情吗？金惠允自己劈哩啪啦说了一串台词，原本「扑克脸」的金永大（饰演南柱）瞬间「瓦解」，金惠允对面的郑干柱（饰演道华），似乎也在偷笑。导演一声「CUT」，大家再也忍不住，全都爆笑了。
金惠允被问到：「HARU和白经要选哪一个？」金惠允细细思索，白经爱生气所以很恐怖，HARU则是「神秘主义」、不怎么说话。李在旭极力推荐自己，因为自己比HARU有趣多了。但金惠允耸耸肩说：「两个都不怎么样～」真是铜墙铁壁啊XD
被男二（指白经）吸引的点是？工作人员指著李在旭说：「有点坏男人的感觉…」金惠允马上回答：「没错的！」她表示：「光看台词也觉得：『白经这个角色也太有魅力了～』」，身后的李在旭则露出害羞的笑容。
（图片、影片来源：MBC《意外发现的一天》）
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