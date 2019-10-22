李昇基邀請《Vagabond》主演們來家中聚會，連殺姪兇手也招待啦！
明星 2019年10月22日 星期二11:22 MiJimin
李昇基邀請了秀智、申成祿、申承煥、張赫鎮、朴雅仁，大家看起來好歡樂，重點是…李昇基家真的好大、好漂亮喔～，羨慕！！！
100%事前製作的電視劇《Vagabond》（浪客行／浪行驚爆點），在殺青後演員們還是會經常聚會，而這一次10月中的聚會主要是為了幫秀智過生日。
李昇基邀請了秀智、申成祿、申承煥（國情院同事）、張赫鎮（副機長）、朴雅仁（女殺手）等人，除了從照片裡感受到大家的歡樂氣氛，也一併欣賞了李昇基豪華的家啊，之前也在綜藝節目《家師父一體》曝光過，從裝潢到餐桌擺飾，都能感受到他的品味。
▼當晚大家還一起追劇
奇隊長在後面也太high～XDDD
▼大合照～
李昇基&秀智分享的大合照版本～
▼給秀智驚喜，一起為他唱生日快樂歌的影片。
▼大家一同用餐！
雖然劇情大家關係緊張時而險惡，但戲下還是相當友好有著革命情感啊，也祝福秀智的願望能實現，《Vagabond》大發～！
（圖自：演員個人IG）
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