VIP你們的錢包要出動了：權志龍聯名又來了！Nike＆CONVERSE總有一款是你所愛♥

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本周六才要退伍的BIGBANG隊長G-Dragon已經開始默默籌備複出計畫了，但最新傳出消息的並非是歌壇，而是GD一直非常熱愛的時尚業。

由GD主理的潮流品牌PEACEMINUSONE即將與Nike聯手推出全新Air Force 1聯名鞋款，新鞋還未上市，不過已經有諜照曝光。 從照片來看，新鞋款依舊以Air Force 1為基礎，設計上以黑白兩色作為主色調，中底處則擁有一抹黑色塗漆，除此之外鞋舌部分則印有PEACEMINUSONE標誌性的雛菊圖案。



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而PEACEMINUSONE除了和Air Force 1聯名以外，還將與CONVERSE攜手推出聯名Chuck 1970s這款聯名的實物美照也首度在網路上曝光。 鞋子以經典藍色帆布材質打造，搭配做舊的白色硫化鞋底，「髒髒鞋」呈現出濃郁的復古氣息。 新款上怎麼能少了PEACEMINUSONE標誌性的雛菊刺繡logo ，一隻是CONVERSE圓標，另一隻則是雛菊，彰顯聯名身份。



GD的聯名款新鞋尚未公開上市日期，大家有沒有開始期待呢？

「圖:NATE」

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