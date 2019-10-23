《請融化我吧》男神PD池昌旭與兩位女主的感情戲，香豔火辣大躍進啊！！

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（談及劇情）其實小編有種感覺…池昌旭為了這部劇，真的該做了都做了…。

tvN 搞笑週末劇《請融化我吧》（每週六、日播出）最新第7、8集中，男神級PD馬東燦（池昌旭 飾）與兩位女主角在感情戲方面，有了相當大的進展。

▼首先是第7集一開頭，馬東燦游泳測驗身體性能時，一旁的姨母們一擁而上，狂喊：「冷凍歐巴！」把他嚇得落荒而逃，啊…本以為是帥氣的展現結實上身，結果還是搞笑收場了。XDDD



而在電視台實習的高美蘭（元真兒 飾）則想出了一個不錯的節目企劃，剛好是適合兩人的復古風格，於是，馬東燦就邀請高美蘭一起去場勘。

▼但兩個體質異常的冷凍人，在炎熱的天氣下還是昏倒了，馬東燦更把唯一能降低體溫的藥給高美蘭注射，結果自己暈倒了，幸好下了一場大雨，馬東燦體溫下降後醒了過來，高美蘭則在激動的情緒下，親了馬東燦！是初吻～～～！



高美蘭自責地一直向馬東燦道歉，馬東燦則回問：「妳說在死之前一定要接過吻才能死，所以才親了我，那對象不是我而是其他人，妳也會親嗎？」高美蘭回說：「不會，如果是其他人，我就不會那麼做了。」喔某喔某～兩人感情也因此有了全新的變化啦！！！



▼此外，羅夏英（尹世雅 飾）為了追回馬東燦，和他住在同個飯店，還提醒他自己是哪間房，深夜時，馬東燦找上了羅夏英，兩人一見面就是激吻纏綿，畫面相當火熱啊！！！下一秒…卻只是羅夏英的幻想，天啊…太殘忍了…。（不過，現實中還是親到了，太羨慕尹世雅啦！）



▼最後，高美蘭遇上了詐騙，難過地喝了酒，讓馬東燦相當擔心，高美蘭希望馬東燦不要再為她擔心，不需要一直想對她的人生負責，馬東燦卻反過來對她說：「喂…妳不要得了便宜還賣乖（得瑟），妳要是再這樣，我就要…喜歡上妳了。」



啊…池昌旭在劇中有意無意的關心對方的時候，都好讓人心動啊～！雖然劇本不強，但演員們的表現還是很值得期待啊。

（圖自：tvN官方劇照／黃Viu煲劇平台）

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