VIP你们的钱包要出动了：权志龙联名又来了！Nike＆CONVERSE总有一款是你所爱♥

本周六才要退伍的BIGBANG队长G-Dragon已经开始默默筹备复出计画了，但最新传出消息的并非是歌坛，而是GD一直非常热爱的时尚业。
由GD主理的潮流品牌PEACEMINUSONE即将与Nike联手推出全新Air Force 1联名鞋款，新鞋还未上市，不过已经有谍照曝光。 从照片来看，新鞋款依旧以Air Force 1为基础，设计上以黑白两色作为主色调，中底处则拥有一抹黑色涂漆，除此之外鞋舌部分则印有PEACEMINUSONE标志性的雏菊图案。
而PEACEMINUSONE除了和Air Force 1联名以外，还将与CONVERSE携手推出联名Chuck 1970s这款联名的实物美照也首度在网路上曝光。 鞋子以经典蓝色帆布材质打造，搭配做旧的白色硫化鞋底，「脏脏鞋」呈现出浓郁的复古气息。 新款上怎么能少了PEACEMINUSONE标志性的雏菊刺绣logo ，一只是CONVERSE圆标，另一只则是雏菊，彰显联名身份。
GD的联名款新鞋尚未公开上市日期，大家有没有开始期待呢？
「图:NATE」
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