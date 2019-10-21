就在本週六！ G-Dragon將於10月26日退伍，正式結束兵役
明星 2019年10月21日 星期一10:41 Sani
GD終於要回來了！今日開始退伍倒數5天， V.I.P們真的等待太久啦~
G-Dragon去年2月27日入伍服兵役，被分配到江原道鐵原郡第三師團白骨部隊炮兵連隊，原本預計服役21個月，但隨著去年兵役規定修改、縮短服役時間，GD的退伍日期也提前了1個月，將在本月26日正式退伍，也就是本週六！
GD的兵役並不一帆風順，不僅剛入伍時一度成為其他新兵的「觀察對象」，還因為腳踝受傷接受手術，更被曝光過手臂受傷的照片，令人十分擔心。
好在本月休假期間參加姐姐婚禮時，看起來精神狀態等等各方面都很好，讓人安心了許多！
此外，粉絲們另一個關注焦點就是GD退伍後的計畫。 GD服兵役期間，不僅所屬社YG娛樂接連陷入風波，前社長梁鉉錫因海外賭博正在接受調查，同時BIGBANG成員也發生變動：勝利3月宣佈退出娛樂圈，T.O.P今年7月退伍後因吸毒前科複出不被看好， 另兩位成員大聲和太陽則仍在服役中。不過至少GD要回來了，一切都要有希望啦！
（圖源：KSD等）
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