就在本周六！ G-Dragon将於10月26日退伍，正式结束兵役
明星 2019年10月21日 星期一10:41 Sani
GD终於要回来了！今日开始退伍倒数5天， V.I.P们真的等待太久啦~
G-Dragon去年2月27日入伍服兵役，被分配到江原道铁原郡第三师团白骨部队炮兵连队，原本预计服役21个月，但随著去年兵役规定修改、缩短服役时间，GD的退伍日期也提前了1个月，将在本月26日正式退伍，也就是本周六！
GD的兵役并不一帆风顺，不仅刚入伍时一度成为其他新兵的「观察对象」，还因为脚踝受伤接受手术，更被曝光过手臂受伤的照片，令人十分担心。
好在本月休假期间参加姐姐婚礼时，看起来精神状态等等各方面都很好，让人安心了许多！
此外，粉丝们另一个关注焦点就是GD退伍后的计画。 GD服兵役期间，不仅所属社YG娱乐接连陷入风波，前社长梁铉锡因海外赌博正在接受调查，同时BIGBANG成员也发生变动：胜利3月宣布退出娱乐圈，T.O.P今年7月退伍后因吸毒前科复出不被看好， 另两位成员大声和太阳则仍在服役中。不过至少GD要回来了，一切都要有希望啦！
（图源：KSD等）
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