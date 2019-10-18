從2.6%到8.4%...《優雅的家》大結局再刷新收視紀錄！女主角林秀香今日前往泰國拍攝畫報

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（無雷）《優雅的家》在播出期間話題不斷、收視率持續攀升，大結局收視率更是首播收視率的3倍多，創下MBN開台後截至目前為止的最高收視紀錄！



由林秀香、李章宇、裴宗玉等人主演的MBN水木劇（週三、四）《優雅的家》為《My Little Baby》韓哲秀導演，與《劍與花》權民秀作家打造，描述15年前因殺人事件失去媽媽的財閥繼承女子，與只為金錢服務的邊緣三流律師相遇後，發現財閥隱藏祕密之故事。

電視劇播出後話題不斷、收視率持續攀升，從首播的2.6%到大結局的8.4%可謂大躍進，也刷新MBN電視台的收視紀錄。因為作品的亮眼表現，《優雅的家》劇組將於本月（10月）21日至25日前往越南芽莊享受褒獎休假。





今日（18日），女主角林秀香則通過仁川機場前往泰國，並在當地拍攝畫報。

（圖片來源：KSD、TVDaily、MBN《優雅的家》）

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