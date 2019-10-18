从2.6%到8.4%...《优雅的家》大结局再刷新收视纪录！女主角林秀香今日前往泰国拍摄画报
韩剧 2019年10月18日 星期五11:48 JiaJia
（无雷）《优雅的家》在播出期间话题不断、收视率持续攀升，大结局收视率更是首播收视率的3倍多，创下MBN开台后截至目前为止的最高收视纪录！
由林秀香、李章宇、裴宗玉等人主演的MBN水木剧（周三、四）《优雅的家》为《My Little Baby》韩哲秀导演，与《剑与花》权民秀作家打造，描述15年前因杀人事件失去妈妈的财阀继承女子，与只为金钱服务的边缘三流律师相遇后，发现财阀隐藏秘密之故事。
电视剧播出后话题不断、收视率持续攀升，从首播的2.6%到大结局的8.4%可谓大跃进，也刷新MBN电视台的收视纪录。因为作品的亮眼表现，《优雅的家》剧组将於本月（10月）21日至25日前往越南芽庄享受褒奖休假。
今日（18日），女主角林秀香则通过仁川机场前往泰国，并在当地拍摄画报。
（图片来源：KSD、TVDaily、MBN《优雅的家》）
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