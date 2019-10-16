【專題】從「No-Bra」到「聖旻先生」：Sulli 與保守的韓國社會風氣

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Sulli（雪莉）離開後，回首過往的一些事件，卻格外令人揪心…。

14日的下午，韓國女團 f(x) 出身的成員 Sulli 於家中自殺身亡，享年 25 歲。

自從 Sulli 於 2014 年正式離開 f(x) 以後，過去數年，Sulli 一直在韓國主流社會眼中，都被視為一位「怪人」，或以「麻煩製造者」（Trouble-maker）來形容她。原因是由她以個人身份作獨立發展以來，她往往在社交媒體上作出的行為，都與韓國社會主流可接受的水平，格格不入，因而引來不少非議。大量討厭她網民，都紛紛在她在社交平台上留言，罵她離經叛道、不懂羞耻。也有不少人說她因為事業停滯不前，只懂借在網上平台，做出挑戰社會風氣的「搏出位」事，以招來話題來增加人氣。



無論是她表明把胸罩視為身體束縛，或是一種身體裝飾，只會在喜歡或合適時戴上，不喜歡時縱使出現在公眾場合時，也不介意以「No bra」視人，抑或不會避諱地把沒有戴上胸圍的自拍照，上載到個人的社交平台上；還有是她曾經跟好友兼前輩演員李聖旻，在電影試映會上見面並拍照後，在社交網絡平台把相片上載時，把份屬前輩的李聖旻，不恰當地說為「성민 씨」，廣為網民批評她不識體統。



總而言之，Sulli 種種不守韓國社會傳統規範的行為，全都被網絡空間逐一放大。大批本著衛道之士的保守網民，以近乎網絡公審的方式，從她的出身到性格、工作以至把她整個人生與人格，完全毫無保留地謀殺。

Sulli 最近參加了由 JTBC 電視台製作的綜藝節目《惡評之夜》（악플의 밤），擔任節目主持，她便於第一集節目內，剖白了自己為何會決定走上「No-bra」之路：



「這不是個人的自由嗎？胸罩本身對健康不好，因為鋼線把身體箍緊，影響消化系統。我是出於舒適而選擇不戴，也其實認為很美，可以帶出自由與自然的美感 ... 所以我認為胸罩其實是種裝飾品，當配合衣服風格時，當然可以戴上，但當不合時，亦可以選擇不戴，就是這樣 ...」

而亦正如她在節目上所說，她把沒有戴上胸罩的自拍照，上載到個人社交平台，其實背後沒有所謂要推動什麼女權解放運動的想法，從來也只是率性地，單純地把個人照上放到網上而已，沒有多想別的事情。而只是其後網絡上引來種種亂罵與非議，那就是後話。



當然，正因為 Sulli 的直率行為，也帶動了韓國女性發起了後來的「No-bra Movement」，連韓國女團 MAMAMOO 成員華莎，後來亦響應「世界無胸罩日」的活動，在機場上以不戴胸罩的衣著示人。

同樣，Sulli 把跟好友兼前輩李聖旻的合照，上載至社交網絡平台，並把對方稱為「성민 씨」，在向來把輩份與稱謂視作第一社交禮儀的韓國社會中，她既率性又自由奔放的性格，把自己心愛的長輩朋友，以不合傳統規格名字作稱呼，在保守主導的韓國主流社會，都會被視為不守禮節的粗俗行為。



但正如 Sulli 在帖子下，給批評的網民回覆時，說到：「我們都是互相愛護的同事和朋友，我會自己懂看著辦了﹗」

韓國社會一直籠罩著大量這種繁文縟節的文化枷鎖，不論是對女性身體的偏見，或是以近乎迂腐的階級與輩份視野，向對方以不能錯誤與逾越的身份稱呼，都是整個民族必須毫不懷疑地奉守著。而當面對著有反其道而行的率性者，整個社會都會啟動起一個強大的自我防禦機制，透過輿論，把那些不與主流同行的人，口誅筆伐，徹底排除在社會之外。



Sulli，便成為了無辜的犧牲品。

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

（圖自：個人 IG／節目／雜誌）

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