SuperM團體戒指的秘密：隱藏的第8名成員你們絕對猜不到！
明星 2019年10月21日 星期一12:00 Rui
有著愛豆圈花田之稱的SM娛樂，最近搞了一件大事，相信大家都知道了吧。集結旗下各大男團的顏值擔當，組成了新組合SuperM。
SuperM共有7人，從SHINee泰民、EXO伯賢&KAI，到後輩團NCT的Mark、Lucas，ten和泰容。不愧是SM的大老闆李秀滿全力打造的團隊，一亮相就展現了其他愛豆團難以媲美的大製作，10月5日就在在美國好萊塢Capitol Records Tower舉行露天展示櫃，10月9日又出演了《Ellen Show》， 可見李秀滿對SuperM的偏愛了。
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粉絲們發現但凡SuperM集體亮相，都會戴著一枚類似的戒指，看來是團戒啊。 戒指為銀色，雖然造型有些許不同，但都是十字架模樣，7人都戴在了食指上。
而送SuperM戒指的就老闆兼製作總監李秀滿先生了。這次行程67歲的他也幾乎全程陪同，仿佛是團隊隱藏的成員。 不得不說李秀滿也是個機心Boy，明明團隊才7人，非要買8枚戒指，而且第8枚就戴在他手上。
「圖：SM娛樂」
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