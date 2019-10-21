SuperM团体戒指的秘密：隐藏的第8名成员你们绝对猜不到！
明星 2019年10月21日 星期一12:00 Rui
有著爱豆圈花田之称的SM娱乐，最近搞了一件大事，相信大家都知道了吧。集结旗下各大男团的颜值担当，组成了新组合SuperM。
SuperM共有7人，从SHINee泰民、EXO伯贤&KAI，到后辈团NCT的Mark、Lucas，ten和泰容。不愧是SM的大老板李秀满全力打造的团队，一亮相就展现了其他爱豆团难以媲美的大制作，10月5日就在在美国好莱坞Capitol Records Tower举行露天展示柜，10月9日又出演了《Ellen Show》， 可见李秀满对SuperM的偏爱了。
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粉丝们发现但凡SuperM集体亮相，都会戴著一枚类似的戒指，看来是团戒啊。 戒指为银色，虽然造型有些许不同，但都是十字架模样，7人都戴在了食指上。
而送SuperM戒指的就老板兼制作总监李秀满先生了。这次行程67岁的他也几乎全程陪同，仿佛是团队隐藏的成员。 不得不说李秀满也是个机心Boy，明明团队才7人，非要买8枚戒指，而且第8枚就戴在他手上。
「图：SM娱乐」
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