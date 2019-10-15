SM娛樂：「Sulli的葬禮將不會公開舉行」 旗下藝人陸續取消原定行程
明星 2019年10月15日 星期二10:01 JiaJia
因為突如其來的噩耗，SM娛樂直到昨日晚間才發表官方聲明，並表示遺屬們希望能安靜地舉行葬禮，懇請大家協助Sulli走完最後一程。
Sulli所屬社SM娛樂於昨日（14日）晚間發表官方立場：「很抱歉，傳達給大家這樣悲傷和遺憾的消息。Sulli離開我們身邊了，現在的狀況非常難以置信並十分痛苦。為了突然陷入衝擊和悲傷的遺屬家族們，希望大家可以停止散播謠言和推測性報導。為故人的最後一程獻上深深的哀悼。」
過了約3小時，SM娛樂追加聲明：「現在要傳達有關Sulli葬禮的相關事項。Sulli的遺屬們因突如其來的噩耗，陷入深深的悲痛中，希望能安靜地舉行葬禮。因此靈堂及出殯等所有葬禮程序，均以非公開的形式進行，遺屬們也不希望記者採訪弔唁者，請大家多多諒解。懇請大家協助她走好最後一程。」
Sulli離開後，SM娛樂旗下藝人的原定行程也幾乎全面停止：Super Junior取消回歸現場放送《The SUPER Clap》、SuperM取消SBS回歸秀的事前錄製、太妍的新專輯預告及CHEN的簽售會將會重新安排、NCT DREAM推遲演唱會《The Dream Show》的普通預售。而曾與Sulli一起以f(x)活動的Amber，也通過SNS表示：「要暫停活動」。
（圖片來源：Instagram＠jelly_jilli）
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