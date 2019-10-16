從此再無人間水蜜桃！Sulli離世前一天所拍的廣告路透照曝光...笑容是那樣真實
明星 2019年10月16日 星期三08:00 Rui
10月14日，對喜歡Sulli的人來說是痛苦的一天。當天下午，韓國警方接到報案稱Sulli在家中被發現無呼吸，隨後確認其死亡。
據悉，Sulli生前患有嚴重抑鬱症，已經接受了很久的治療。 Sulli的死亡瞬間引爆輿論場，話題爆上熱搜。 1994年出生的Sulli，11歲就進入SM娛樂成為一名練習生，之後又作為女團f(x)的成員之一正式亮相歌壇，人美歌甜的Sulli一邊當著愛豆，一邊也不忘演員身份，在各大影視劇中擔當主演、客串。 前不久剛剛完結的《德魯納酒店》，Sulli就驚艷出場，完美演繹富家小姐角色。
離世這兩個字太沉重了...... 人前的Sulli總是以微笑示人。在她去世的前一天，她還在努力工作，拍攝廣告新照，臉上掛著燦爛又陽光的笑容，是那樣的真實。
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喜歡Sulli的粉絲們，最愛的就是她的招牌笑容吧，無論何時都帶著少女的靈動，讓人有著如沐春風的感覺。 哪怕是微微一笑也有讓人怦然心動。
從此再無人間水蜜桃，這輩子辛苦了，下輩子一定要做個普普通通的水蜜桃女孩，被所有人疼愛、珍惜。
「圖：Sulli IG」
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留言/評論
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每poㄧ次就心裡難過ㄧ次。
真的希望藉這次事件，公司能好好關心藝人的身心健康，發現她在生病應就要幫助她，別讓她獨自ㄧ人😢再怎麼說從小就進演藝框框裏生活了⋯⋯這些公司的人和藝人相處比家人、朋友來的久！
2小時前
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