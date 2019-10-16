从此再无人间水蜜桃！Sulli离世前一天所拍的广告路透照曝光...笑容是那样真实

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10月14日，对喜欢Sulli的人来说是痛苦的一天。当天下午，韩国警方接到报案称Sulli在家中被发现无呼吸，随后确认其死亡。

据悉，Sulli生前患有严重抑郁症，已经接受了很久的治疗。 Sulli的死亡瞬间引爆舆论场，话题爆上热搜。 1994年出生的Sulli，11岁就进入SM娱乐成为一名练习生，之后又作为女团f(x)的成员之一正式亮相歌坛，人美歌甜的Sulli一边当著爱豆，一边也不忘演员身份，在各大影视剧中担当主演、客串。 前不久刚刚完结的《德鲁纳酒店》，Sulli就惊艳出场，完美演绎富家小姐角色。

离世这两个字太沉重了...... 人前的Sulli总是以微笑示人。在她去世的前一天，她还在努力工作，拍摄广告新照，脸上挂著灿烂又阳光的笑容，是那样的真实。



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喜欢Sulli的粉丝们，最爱的就是她的招牌笑容吧，无论何时都带著少女的灵动，让人有著如沐春风的感觉。 哪怕是微微一笑也有让人怦然心动。



从此再无人间水蜜桃，这辈子辛苦了，下辈子一定要做个普普通通的水蜜桃女孩，被所有人疼爱、珍惜。



「图：Sulli IG」

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