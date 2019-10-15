假裝很快樂的Sulli生前最後一條IG...看了更讓人心痛：我接受你的告白
明星 2019年10月15日 星期二08:05 Rui
Sulli於10月14日被發現在家中身亡，警方透露正在調查Sulli是否留有遺書中。 這一消息的爆出也令廣大粉絲震驚。
Sulli自殺身亡！經紀人發現後報案，警方：調查是否有遺書
Sulli今年才25歲，年紀雖然不大卻已經出道多年，從電視劇跨界到歌壇，成為人氣女團f(x)中的一員，不僅在韓國，在整個亞洲也吸引了不少粉絲。前段時間剛剛客串了好友IU的人氣熱播劇《德魯納酒店》，扮演財閥家族的外孫女。
此時，Sulli生前在個人IG上的最後一條發言又引起了關注。 這是10月13日上傳的一則錄像，是Sulli收到一整盒品牌包包和信件時感動的樣子，當時的她還附言寫道：「接受這個告白」。 錄像中Sulli雙手捂著嘴巴來表達自己內心的感動和激動，完全就是小女生收到驚喜禮物時開心的模樣。
聽到Sulli去世噩耗的粉絲們紛紛來到IG留言，希望她去世的消息是媒體誤報，而她依舊是那個恣意隨性，活出自我的Sulli。
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞