假装很快乐的Sulli生前最后一条IG...看了更让人心痛：我接受你的告白
明星 2019年10月15日 星期二08:05 Rui
Sulli於10月14日被发现在家中身亡，警方透露正在调查Sulli是否留有遗书中。 这一消息的爆出也令广大粉丝震惊。
Sulli自杀身亡！经纪人发现后报案，警方：调查是否有遗书
Sulli今年才25岁，年纪虽然不大却已经出道多年，从电视剧跨界到歌坛，成为人气女团f(x)中的一员，不仅在韩国，在整个亚洲也吸引了不少粉丝。前段时间刚刚客串了好友IU的人气热播剧《德鲁纳酒店》，扮演财阀家族的外孙女。
此时，Sulli生前在个人IG上的最后一条发言又引起了关注。 这是10月13日上传的一则录像，是Sulli收到一整盒品牌包包和信件时感动的样子，当时的她还附言写道：「接受这个告白」。 录像中Sulli双手捂著嘴巴来表达自己内心的感动和激动，完全就是小女生收到惊喜礼物时开心的模样。
听到Sulli去世噩耗的粉丝们纷纷来到IG留言，希望她去世的消息是媒体误报，而她依旧是那个恣意随性，活出自我的Sulli。
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