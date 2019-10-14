BTS防彈少年團JIMIN過生日兄弟們又曬醜照！ V一出手就贏了，真的醜到哭XD
明星 2019年10月14日 星期一10:15 Rui
相愛相殺的防彈少年團成員們，每次有人過生日，其他人就會爆出他的醜照送他驚喜，這次就輪到了JIMIN。
10月13日，JIMIN迎來了自己的第25個生日，成員們怎麼會少了祝福呢？ 放出來不少JIMIN的照片，只是很多粉絲看完之後都笑到肚子痛。先是大哥送給JIMIN的自製卡片，與其說是卡片不如說是JIN用手機自帶的備忘錄手寫的「JIMIN啊，生日快樂！ 碩珍哥」。
接著是老么柾國曬出和哥哥JIMIN的合影，不過柾國的表情正常，而JIMIN則是瞇著眼睛的半懵狀態。 另一張則是剛睡醒，雙眼惺忪，雞窩頭造型~
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J-HOPE義氣地公開了JIMIN的帥照，還大贊他是美麗的JIMIN~
隊長RM則公開了大JIMIN和小JIMIN的模樣~
SUGA也沒有為難好兄弟~
和JIMIN同齡的V就公開的照片十分符合「屈辱」照的主題，除了一張唯美的雪地照之後，另外的幾張全都因為使用了APP而讓JIMIN的臉變形~
「圖：BIGHIT IG」
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