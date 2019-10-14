《Queendom》「舞蹈表演組」誰最讓你震撼？官方釋出個人表演Fancam

《Queendom》「舞蹈表演組」誰最讓你震撼？官方釋出個人表演Fancam

綜藝   2019年10月14日   星期一10:18   MiJimin   9

舞蹈表演組（Performance Unit）真的會讓人想一看再看啊～～～！看得過程狂起雞皮疙瘩…。

Mnet女團爭鬥戰《Queendom》播出的第七集中，由各女團的”舞蹈擔當”組合而成的表演隊伍「6puzzle」完整舞台正式公開，從前半部個人表演展現魅力之外，最後聚集在一起一次大爆發，都讓觀眾們相當震撼。

▼給大家回顧一下完整舞台，真的是一個比一個精彩啊～！！！

官方也隨後釋出每一位偶像的個人Fancam…

▼Lovelyz 叡仁：

▼(G)I-DLE 穗珍：

▼AOA 澯美：

▼Oh My Girl　YooA：

▼MAMAMOO 玟星：

▼Brave Girls 恩智（代替朴春表演）：

＊延伸閱讀：《Queendom》「主唱組」小分隊舞台，一起來預測看看誰的人氣最高？！

（圖自：M2／Mnet K-POP）

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留言/評論
  • Uei CH
    私以為每個人舞風都不太一樣 叡仁作為開場 仿佛戲劇般的華美舞蹈很震撼 穗珍十分妖嬈 團舞部分是少數能融合自己的特色之人 澯美下去的那個瞬間超帥 且不愧是前輩 表情和力道皆遊刃有餘 Yooa舞步乾淨利若 青春少女感躍然而出 有被圈粉到 <3 比較可惜的是玟星 感覺攝影師沒有抓好舞步的頓點 單看直拍仍非常帥氣 恩智歐逆跳的也超好！總之這次的舞台看不夠阿！！
    24分前
  • Fang-Yu Lai
    也喜歡叡仁的現代舞🧡 非常特別！非常優雅🧡
    53分前
  • Fang-Yu Lai
    Love YooA’s Michael Jackson🧡🧡🧡 超級帥超級俐落！
    55分前
  • 黃球球
    每個都很棒呢♥️最愛媽木-文星伊🥰🥰😆
    41分前
  • 郭小豆
    YOOA女生帥到位果然是舞者👍
    44分前
→更多留言...(4)
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