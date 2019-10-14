確定了！ IZ*ONE將在11月回歸，新專輯製作中 《Queendom》「主唱組」小分隊舞台，一起來預測看看誰的人氣最高？！ SuperM 出道大成功 同名專輯登 Billboard 200 榜首！ 【有片】《去冰島的三餐》貼心的節目組幫「前世夫妻」準備「睡衣」…原來是來贊助了 還有可能成為代言人！ 《新入史官丘海昤》王世子朴基雄被爆與製作人交往4年？公司迅速出面回應 Kakao Friends和TWICE合作第二彈來啦！共有23種包含美容、生活日常、旅行的商品，將在19日上市！ 這奇妙的緣分！利特在《認哥》透露：「與j-hope的爸媽很親近，還有聯繫的方式！」 距離「月球之旅」公約又近了一步！羅PD：「拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」 【有片】《一日三餐》從「打工仔」晉升為「主廚」！朴敘俊料理義大利麵和蒜油蝦 讓人看了不禁口水直流 丁海寅首支真人秀來襲！ 15日赴美拍攝《行走報告書》，11月開播 確定啦！IU 下個月回歸 29 日搶先釋出新歌 絕對的因信賴而聽！Heize 新專輯橫掃音源榜 WINNER 新專輯曲目表曝光 六首全部是自創曲！ 《Queendom》「舞蹈表演組」誰最讓你震撼？官方釋出個人表演Fancam BTS防彈少年團JIMIN過生日兄弟們又曬醜照！ V一出手就贏了，真的醜到哭XD 【有片】孔劉選擇《鬼怪》為「人生作品」！「畢竟是神 當時我以為自己擁有了全世界～」 任時完表示李棟旭在《他人即地獄》裡不只是演技，而是真的有陰森感 NU'EST 最新主打歌名〈Love Me〉公開 全專亮點搶先聽！ 《Running Man》李光洙為找金鍾國竟出賣親妹？致謝金鍾國哥哥：謝謝你讓她獲得了新生 姜河那只是小時候暫時胖了一下！他的顏值是如何一路逆襲的？ OH MY GIRL的構成是老幺Arin+6個媽媽？忙內On Top，姐姐的眼裡只有小妹妹XD 太妍正規二輯發行在即 〈Purpose〉首波預告公開了！

← 上一則 下一則 →