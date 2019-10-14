《Queendom》「舞蹈表演組」誰最讓你震撼？官方釋出個人表演Fancam
綜藝 2019年10月14日 星期一10:18 MiJimin
舞蹈表演組（Performance Unit）真的會讓人想一看再看啊～～～！看得過程狂起雞皮疙瘩…。
Mnet女團爭鬥戰《Queendom》播出的第七集中，由各女團的”舞蹈擔當”組合而成的表演隊伍「6puzzle」完整舞台正式公開，從前半部個人表演展現魅力之外，最後聚集在一起一次大爆發，都讓觀眾們相當震撼。
▼給大家回顧一下完整舞台，真的是一個比一個精彩啊～！！！
官方也隨後釋出每一位偶像的個人Fancam…
▼Lovelyz 叡仁：
▼(G)I-DLE 穗珍：
▼AOA 澯美：
▼Oh My Girl YooA：
▼MAMAMOO 玟星：
▼Brave Girls 恩智（代替朴春表演）：
＊延伸閱讀：《Queendom》「主唱組」小分隊舞台，一起來預測看看誰的人氣最高？！
（圖自：M2／Mnet K-POP）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論
-
私以為每個人舞風都不太一樣
叡仁作為開場 仿佛戲劇般的華美舞蹈很震撼
穗珍十分妖嬈 團舞部分是少數能融合自己的特色之人
澯美下去的那個瞬間超帥 且不愧是前輩 表情和力道皆遊刃有餘
Yooa舞步乾淨利若 青春少女感躍然而出 有被圈粉到 <3
比較可惜的是玟星 感覺攝影師沒有抓好舞步的頓點 單看直拍仍非常帥氣
恩智歐逆跳的也超好！總之這次的舞台看不夠阿！！
24分前
-
也喜歡叡仁的現代舞🧡 非常特別！非常優雅🧡
53分前
-
Love YooA’s Michael Jackson🧡🧡🧡
超級帥超級俐落！
55分前
-
-