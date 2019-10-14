BTS防弹少年团JIMIN过生日兄弟们又晒丑照！ V一出手就赢了，真的丑到哭XD

BTS防弹少年团JIMIN过生日兄弟们又晒丑照！ V一出手就赢了，真的丑到哭XD

明星   2019年10月14日   星期一10:15   Rui   3

相爱相杀的防弹少年团成员们，每次有人过生日，其他人就会爆出他的丑照送他惊喜，这次就轮到了JIMIN。

10月13日，JIMIN迎来了自己的第25个生日，成员们怎么会少了祝福呢？ 放出来不少JIMIN的照片，只是很多粉丝看完之后都笑到肚子痛。先是大哥送给JIMIN的自制卡片，与其说是卡片不如说是JIN用手机自带的备忘录手写的「JIMIN啊，生日快乐！ 硕珍哥」。

接著是老么柾国晒出和哥哥JIMIN的合影，不过柾国的表情正常，而JIMIN则是眯著眼睛的半懵状态。 另一张则是刚睡醒，双眼惺忪，鸡窝头造型~

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J-HOPE义气地公开了JIMIN的帅照，还大赞他是美丽的JIMIN~

队长RM则公开了大JIMIN和小JIMIN的模样~

SUGA也没有为难好兄弟~

和JIMIN同龄的V就公开的照片十分符合「屈辱」照的主题，除了一张唯美的雪地照之后，另外的几张全都因为使用了APP而让JIMIN的脸变形~

「图：BIGHIT IG」

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留言/评论
  • Silvia Chen
    笑死我了，最後一張好像銅鑼燒
    35分前
  • Xizz Lin
    金泰亨好煩🤣🤣🤣
    1小时前
  • Bowie Lio
    Jacy Wuㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
    1小时前
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