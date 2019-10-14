【有片】孔劉選擇《鬼怪》為「人生作品」！「畢竟是神 當時我以為自己擁有了全世界～」
綜藝 2019年10月14日 星期一10:11 JiaJia
這段採訪真的笑不停！不只因為鄭裕美和孔劉的默契，兩人也是妙語如珠、金句不斷。希望電影《82年生的金智英》能大發啊！
鄭裕美、孔劉於上週出演KBS綜藝節目《演藝家中介》，兩人一同為新電影《82年生的金智英》宣傳。記者向孔劉提問，出演過這麼多電影、電視劇，會選擇哪一部為自己的「人生作品」呢？孔劉先是苦惱了一下，後來回答：「無論如何，還是《鬼怪》吧。」
他表示，這是提到「人生角色」時會想到的作品。因為《鬼怪》展現的東西很豐富，真摯的、依戀的、朦朧的，還有搞笑！能夠展現演員的模樣。
孔劉還補充：「而且（角色）是神，不是人類。那時候我以為自己擁有了全世界。」隨後作出「操縱世界」的動作，引發爆笑。
整段採訪一直處於愉悅的氣氛，孔劉表示，鄭裕美是最能逗笑自己的人之一。當記者提到兩位演員多次合作了，鄭裕美馬上開玩笑地說：「也可能是最後一次」，讓孔劉相當震驚，還表示：「我受到了衝擊」。之後在「異口同聲」環節中，鄭裕美和孔劉意外地「非常沒有默契」。他們表示，彼此是最佳的工作夥伴，但私生活方面非常不合拍，所以才能維持這麼久的關係。
（圖片、影片來源：KBS《演藝家中介》）
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