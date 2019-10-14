《Queendom》「舞蹈表演组」谁最让你震撼？官方释出个人表演Fancam
综艺 2019年10月14日 星期一10:18 MiJimin
舞蹈表演组（Performance Unit）真的会让人想一看再看啊～～～！看得过程狂起鸡皮疙瘩…。
Mnet女团争斗战《Queendom》播出的第七集中，由各女团的”舞蹈担当”组合而成的表演队伍「6puzzle」完整舞台正式公开，从前半部个人表演展现魅力之外，最后聚集在一起一次大爆发，都让观众们相当震撼。
▼给大家回顾一下完整舞台，真的是一个比一个精彩啊～！！！
官方也随后释出每一位偶像的个人Fancam…
▼Lovelyz 睿仁：
▼(G)I-DLE 穗珍：
▼AOA 澯美：
▼Oh My Girl YooA：
▼MAMAMOO 玟星：
▼Brave Girls 恩智（代替朴春表演）：
＊延伸阅读：《Queendom》「主唱组」小分队舞台，一起来预测看看谁的人气最高？！
（图自：M2／Mnet K-POP）
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留言/评论
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私以為每個人舞風都不太一樣
叡仁作為開場 仿佛戲劇般的華美舞蹈很震撼
穗珍十分妖嬈 團舞部分是少數能融合自己的特色之人
澯美下去的那個瞬間超帥 且不愧是前輩 表情和力道皆遊刃有餘
Yooa舞步乾淨利若 青春少女感躍然而出 有被圈粉到 <3
比較可惜的是玟星 感覺攝影師沒有抓好舞步的頓點 單看直拍仍非常帥氣
恩智歐逆跳的也超好！總之這次的舞台看不夠阿！！
24分前
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也喜歡叡仁的現代舞🧡 非常特別！非常優雅🧡
53分前
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Love YooA’s Michael Jackson🧡🧡🧡
超級帥超級俐落！
55分前
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