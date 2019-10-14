《Queendom》「舞蹈表演组」谁最让你震撼？官方释出个人表演Fancam

《Queendom》「舞蹈表演组」谁最让你震撼？官方释出个人表演Fancam

综艺   2019年10月14日   星期一10:18   MiJimin   9

舞蹈表演组（Performance Unit）真的会让人想一看再看啊～～～！看得过程狂起鸡皮疙瘩…。

Mnet女团争斗战《Queendom》播出的第七集中，由各女团的”舞蹈担当”组合而成的表演队伍「6puzzle」完整舞台正式公开，从前半部个人表演展现魅力之外，最后聚集在一起一次大爆发，都让观众们相当震撼。

▼给大家回顾一下完整舞台，真的是一个比一个精彩啊～！！！

官方也随后释出每一位偶像的个人Fancam…

▼Lovelyz 睿仁：

▼(G)I-DLE 穗珍：

▼AOA 澯美：

▼Oh My Girl　YooA：

▼MAMAMOO 玟星：

▼Brave Girls 恩智（代替朴春表演）：

＊延伸阅读：《Queendom》「主唱组」小分队舞台，一起来预测看看谁的人气最高？！

（图自：M2／Mnet K-POP）

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留言/评论
  • Uei CH
    私以為每個人舞風都不太一樣 叡仁作為開場 仿佛戲劇般的華美舞蹈很震撼 穗珍十分妖嬈 團舞部分是少數能融合自己的特色之人 澯美下去的那個瞬間超帥 且不愧是前輩 表情和力道皆遊刃有餘 Yooa舞步乾淨利若 青春少女感躍然而出 有被圈粉到 <3 比較可惜的是玟星 感覺攝影師沒有抓好舞步的頓點 單看直拍仍非常帥氣 恩智歐逆跳的也超好！總之這次的舞台看不夠阿！！
    24分前
  • Fang-Yu Lai
    也喜歡叡仁的現代舞🧡 非常特別！非常優雅🧡
    53分前
  • Fang-Yu Lai
    Love YooA’s Michael Jackson🧡🧡🧡 超級帥超級俐落！
    55分前
  • 黃球球
    每個都很棒呢♥️最愛媽木-文星伊🥰🥰😆
    41分前
  • 郭小豆
    YOOA女生帥到位果然是舞者👍
    44分前
→更多留言...(4)
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