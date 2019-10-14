任時完表示李棟旭在《他人即地獄》裡不只是演技，而是真的有陰森感
韓劇 2019年10月14日 星期一09:53 MiJimin
兩位男主角在這部劇都找到了新的「人生角色」，一起來看看任時完的終映採訪內容吧！
OCN 恐怖驚悚劇《他人即地獄》完結後，任時完也在月初時，於首爾三清洞的一間咖啡廳接受了終映的個人採訪。
任時完退伍後的首部作品就是《他人即地獄》，而當兵期間他就先看過網漫（原作）了，對這個作品很有好感，之後經紀公司接到劇本，就很自然地答應出演。
而被問到了和李棟旭合作的感想是什麼？任時完表示：「配合得很好，所以實際上感覺不是演技，而是真的有陰森森的感覺。」拍攝時都會給演員很大的發揮空間，所以也有很多即興表演。
而任時完的作品中，像是《未生》、《王在相愛》、電影《不汗黨》總是在 Bromance 上更受到關注，他表示自己沒有刻意去選，也沒有迴避愛情劇，通常就是以劇本為主，感覺對了就會接演。
而《他人即地獄》有個設聊天群組，依舊非常活躍，其中話最多的人就是導演，導演特別喜歡交流。
（圖自：官方劇照）
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