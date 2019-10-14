【有片】孔刘选择《鬼怪》为「人生作品」！「毕竟是神 当时我以为自己拥有了全世界～」
综艺 2019年10月14日 星期一10:11 JiaJia
这段采访真的笑不停！不只因为郑裕美和孔刘的默契，两人也是妙语如珠、金句不断。希望电影《82年生的金智英》能大发啊！
郑裕美、孔刘於上周出演KBS综艺节目《演艺家中介》，两人一同为新电影《82年生的金智英》宣传。记者向孔刘提问，出演过这么多电影、电视剧，会选择哪一部为自己的「人生作品」呢？孔刘先是苦恼了一下，后来回答：「无论如何，还是《鬼怪》吧。」
他表示，这是提到「人生角色」时会想到的作品。因为《鬼怪》展现的东西很丰富，真挚的、依恋的、朦胧的，还有搞笑！能够展现演员的模样。
孔刘还补充：「而且（角色）是神，不是人类。那时候我以为自己拥有了全世界。」随后作出「操纵世界」的动作，引发爆笑。
整段采访一直处於愉悦的气氛，孔刘表示，郑裕美是最能逗笑自己的人之一。当记者提到两位演员多次合作了，郑裕美马上开玩笑地说：「也可能是最后一次」，让孔刘相当震惊，还表示：「我受到了冲击」。之后在「异口同声」环节中，郑裕美和孔刘意外地「非常没有默契」。他们表示，彼此是最佳的工作伙伴，但私生活方面非常不合拍，所以才能维持这么久的关系。
（图片、影片来源：KBS《演艺家中介》）
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