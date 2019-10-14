NU'EST 最新主打歌名〈Love Me〉公開 全專亮點搶先聽！
KPOP 2019年10月14日 星期一08:52 施乃琪
再過一週，NU'EST 就要帶著迷你七輯〈The Table〉回歸了，這次依然收錄了成員大量參與創作的新歌！
Pledis Entertainment 今天（14 日）公開了 NU’EST 第七張迷你專輯〈The Table〉的亮點集錦，以長達兩分鐘的影片伴隨著大方揭開新歌的神秘面紗，畫面也和先前釋出的個人預告片互相呼應。
近幾次回歸 NU’EST 都積極參與創作，這次當然也沒有例外。〈The Table〉以主打歌 “Love Me” 為首一共收錄了 “Call Me Back”、”One Two Three”、”Trust me”、「整夜」和「如果我們愛過」共 6 首歌，而成員白虎、JR 和旼泫都貢獻了歌詞或曲子，齊心打造出能凸顯 NU’EST 色彩的新作品。
NU’EST 將於 21 日傍晚正式發行〈The Table〉，期待聽見完整的新專輯！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
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