任时完表示李栋旭在《他人即地狱》里不只是演技，而是真的有阴森感
韩剧 2019年10月14日 星期一09:53 MiJimin
两位男主角在这部剧都找到了新的「人生角色」，一起来看看任时完的终映采访内容吧！
OCN 恐怖惊悚剧《他人即地狱》完结后，任时完也在月初时，於首尔三清洞的一间咖啡厅接受了终映的个人采访。
任时完退伍后的首部作品就是《他人即地狱》，而当兵期间他就先看过网漫（原作）了，对这个作品很有好感，之后经纪公司接到剧本，就很自然地答应出演。
而被问到了和李栋旭合作的感想是什么？任时完表示：「配合得很好，所以实际上感觉不是演技，而是真的有阴森森的感觉。」拍摄时都会给演员很大的发挥空间，所以也有很多即兴表演。
而任时完的作品中，像是《未生》、《王在相爱》、电影《不汗党》总是在 Bromance 上更受到关注，他表示自己没有刻意去选，也没有回避爱情剧，通常就是以剧本为主，感觉对了就会接演。
而《他人即地狱》有个设聊天群组，依旧非常活跃，其中话最多的人就是导演，导演特别喜欢交流。
（图自：官方剧照）
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