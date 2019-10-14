NU'EST 最新主打歌名〈Love Me〉公开 全专亮点抢先听！
KPOP 2019年10月14日 星期一08:52 施乃琪
再过一周，NU'EST 就要带著迷你七辑〈The Table〉回归了，这次依然收录了成员大量参与创作的新歌！
Pledis Entertainment 今天（14 日）公开了 NU’EST 第七张迷你专辑〈The Table〉的亮点集锦，以长达两分钟的影片伴随著大方揭开新歌的神秘面纱，画面也和先前释出的个人预告片互相呼应。
近几次回归 NU’EST 都积极参与创作，这次当然也没有例外。〈The Table〉以主打歌 “Love Me” 为首一共收录了 “Call Me Back”、”One Two Three”、”Trust me”、「整夜」和「如果我们爱过」共 6 首歌，而成员白虎、JR 和旼泫都贡献了歌词或曲子，齐心打造出能凸显 NU’EST 色彩的新作品。
NU’EST 将於 21 日傍晚正式发行〈The Table〉，期待听见完整的新专辑！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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