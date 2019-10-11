《女神降臨》作者比基尼照曝光：完美身材堪稱漫撕女！
韓劇 2019年10月11日 星期五15:15 Sani
近日《女神降臨》網漫作家在IG上曬出身穿比基尼泳裝的照片和影片，原來不止面龐美麗，身材也令人噴鼻血啊！
今年3月NAVER Webtoon第一次公開《女神降臨》網漫作者「喵嗚（야옹이）」照片時就引起網友一片驚呼，作者顏值超高、身材也十分蠻妙，漫畫根本是在畫自己吧XD
當時還有人懷疑好身材是修圖來的，不過今日喵嗚大大曬出了穿比基尼的照片和影片，毫無修飾的美好身材真的令人心服口服，簡直難以相信是真人：
右滑有影片，這根本是超現實的比例啊！
喵嗚大大有在網上分享自己的減肥方法，用兩個月從57kg減到50kg（身高170cm），總結起來就是飲食管理+堅持運動：
不吃麵粉、速食，比較極端時期早餐一杯咖啡or一杯蛋白飲料，午餐雞胸肉+堅果+紅薯，晚餐小番茄，無cheating day；
運動主要在家，鍛煉腹肌和下肢肌肉：卷腹30x3，單車式捲腹30x5，箭步蹲20x3，臀橋20x3，side hip kick 30x3，蚌殼式20x3，最後做拉伸。 天氣好時外出騎行，偶爾去健身房接受教練指導。
最後闢謠表示自己沒有抽過肋骨，只是天生骨架如此，當然也少不了後天的努力，不過如果只要努力就能美到這樣的話真的做夢都會笑醒啊XD
（圖源：IG@meow91__）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論