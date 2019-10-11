《女神降临》作者比基尼照曝光：完美身材堪称漫撕女！
韩剧 2019年10月11日 星期五15:15 Sani
近日《女神降临》网漫作家在IG上晒出身穿比基尼泳装的照片和影片，原来不止面庞美丽，身材也令人喷鼻血啊！
今年3月NAVER Webtoon第一次公开《女神降临》网漫作者「喵呜（야옹이）」照片时就引起网友一片惊呼，作者颜值超高、身材也十分蛮妙，漫画根本是在画自己吧XD
当时还有人怀疑好身材是修图来的，不过今日喵呜大大晒出了穿比基尼的照片和影片，毫无修饰的美好身材真的令人心服口服，简直难以相信是真人：
右滑有影片，这根本是超现实的比例啊！
喵呜大大有在网上分享自己的减肥方法，用两个月从57kg减到50kg（身高170cm），总结起来就是饮食管理+坚持运动：
不吃面粉、速食，比较极端时期早餐一杯咖啡or一杯蛋白饮料，午餐鸡胸肉+坚果+红薯，晚餐小番茄，无cheating day；
运动主要在家，锻炼腹肌和下肢肌肉：卷腹30x3，单车式卷腹30x5，箭步蹲20x3，臀桥20x3，side hip kick 30x3，蚌壳式20x3，最后做拉伸。 天气好时外出骑行，偶尔去健身房接受教练指导。
最后辟谣表示自己没有抽过肋骨，只是天生骨架如此，当然也少不了后天的努力，不过如果只要努力就能美到这样的话真的做梦都会笑醒啊XD
（图源：IG@meow91__）
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