李寿根、殷志源、罗PD将在Youtube频道联合直播！罗PD到11月22为止为管好自己的嘴期间...所以不做频道公约 XD

《去冰岛的三餐》的官方IG「iceland.baby」公开了李寿根、殷志源、罗暎锡PD将在Youtube直播的消息。
贴文中写道宇宙最初三个Youtube频道联合直播，「李 - ZONE - 罗」2019年10月11日晚上10点30分左右。
李寿根Channel的「李寿根」、G-ZONE频道的「殷志源」和「Channel罗罗罗」的罗暎锡PD聚在一起进行银按钮（奖牌）开箱！三个频道的主人公将在同一时间一起进行直播，但各频道只会出现各自频道的人，一个频道中不会同时出现三个人。
更提到了各频道公约「Channel罗罗罗的无公约 公约宣言」
李寿根Channel「突破40万订阅者」、G-ZONE频道「相信G-ZONE上天堂吧」、Channel罗罗罗「无公约」并提到Channel罗罗罗志在参与，不做公约（罗PD到11月22为止为管好自己的嘴期间），毕竟现在已经突破73万了 XD
要如何同时收看「李 - ZONE - 罗」的直播呢？制作组也贴心的附上方法：
1）三位朋友聚再一起各自打开一个频道
2）用妈妈的手机、爸爸的Ipad、姊姊的Galaxy tab等，准备三台设备
3）用PC打开三个Youtube画面
3.5）在三个Youtube频道中快速切换
4）只个一个频道，等待有汇集三个频道的剪辑影片
（图：IG@iceland.baby）
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