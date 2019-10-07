【有片】《去冰島的三餐》終於抵達目的地：殷志源體貼工作人員並給予「溫暖」…果然「親哥」類型！
綜藝 2019年10月7日 星期一10:19 JiaJia
「殷初丁」殷志源又「調皮」啦！大家身邊有沒有這種朋友呢～？（笑） #去冰島的三餐 #目前頻道訂閱人數突破70萬 #月球行就在眼前
只播5分鐘的tvN綜藝節目《去冰島的三餐》於上週五（4日）晚間播出第3集，李壽根、殷志源通過德國轉機，終於抵達目的地冰島。旅途漫長且遙遠，李壽根似乎也愛上了「開箱」，無論是德國的飲料自動販賣機，或者是商務艙發放的礦泉水，都可以好好「講解」一番。
殷志源則被節目組稱為「親哥類型」。為什麼呢？抵達冰島後冷颼颼的，原本說自己可以穿短袖的李壽根，也連打好幾個噴嚏。殷志源看了一眼工作人員，並表示：「冷吧？給妳暖暖包」仔細一看…居然是兩個防腐劑！字幕打上：「真像我親哥…」、「現實版親哥！」而殷志源則露出「得逞」的表情，會被叫做「殷初丁」真的不是沒有理由～（大笑）
隨著節目播出，「羅羅羅頻道」訂閱人數已突破70萬。距離達成「百萬公約」好像不遠了，李壽根和殷志源繼「冰島行」後，是不是要前往「月球」旅遊，也備受大眾矚目。
（圖片、影片來源：tvN《去冰島的三餐》）
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