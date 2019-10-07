【有片】《去冰岛的三餐》终於抵达目的地：殷志源体贴工作人员并给予「温暖」…果然「亲哥」类型！
综艺 2019年10月7日 星期一10:19 JiaJia
「殷初丁」殷志源又「调皮」啦！大家身边有没有这种朋友呢～？（笑） #去冰岛的三餐 #目前频道订阅人数突破70万 #月球行就在眼前
只播5分钟的tvN综艺节目《去冰岛的三餐》於上周五（4日）晚间播出第3集，李寿根、殷志源通过德国转机，终於抵达目的地冰岛。旅途漫长且遥远，李寿根似乎也爱上了「开箱」，无论是德国的饮料自动贩卖机，或者是商务舱发放的矿泉水，都可以好好「讲解」一番。
殷志源则被节目组称为「亲哥类型」。为什么呢？抵达冰岛后冷飕飕的，原本说自己可以穿短袖的李寿根，也连打好几个喷嚏。殷志源看了一眼工作人员，并表示：「冷吧？给你暖暖包」仔细一看…居然是两个防腐剂！字幕打上：「真像我亲哥…」、「现实版亲哥！」而殷志源则露出「得逞」的表情，会被叫做「殷初丁」真的不是没有理由～（大笑）
随著节目播出，「罗罗罗频道」订阅人数已突破70万。距离达成「百万公约」好像不远了，李寿根和殷志源继「冰岛行」后，是不是要前往「月球」旅游，也备受大众瞩目。
（图片、影片来源：tvN《去冰岛的三餐》）
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上次G1從溫暖國度回寒冷的韓國時，去接機的粉絲把自己的暖暖包遞給了志源，他接過後沒幾秒又還給了粉絲，只淡淡的說了句「你不是也很冷嗎？」我們就是喜歡溫暖的志源跟調皮的初丁自由切換、初心不變
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