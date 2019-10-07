男團PENTAGON世巡《PRISM》台灣站圓滿成功

男團PENTAGON世巡《PRISM》台灣站圓滿成功

明星   2019年10月7日   星期一09:46   Erin  

男團PENTAGON於10月6日在台北國際會議中心舉辦世界巡迴《PRISM》台灣站的演出，開場便連唱《SHA LA LA（신토불이）》、《Gorilla》兩首嗨歌，小分隊亦帶來可愛又精彩的表演，展現八人八色的獨特性，以勁歌熱舞與台灣粉絲共渡周末夜晚！


PENTAGON今年在全世界22個城市舉辦《2019 PENTAGON WORLD TOUR [PRISM]》世界巡演，從4月開始，陸續從多倫多、紐約、芝加哥、達拉斯、西雅圖、洛杉磯、聖荷西到南美洲進行公演，今晚則來到台北與台灣的UNIVERSE（粉絲名）相會。開場時，成員先以帥氣的概念影片與現場歌迷問候，還未出場便引得現場歌迷尖叫聲不斷；《SHA LA LA（신토불이）》前奏一下，全場歡聲雷動，歌迷無不竭盡全力應援，第一首歌便引爆全場氣氛！


第二首歌是出道曲《Gorilla》音樂一下，成員用中文大喊：「妳們準備好了嗎？」瞬間讓現場氣氛更加熱烈。因為連唱兩首嗨歌，所以PENTAGON成員們在進入談話環節時，還搞笑說要先休息十秒鐘。精通中文的成員洪碩用中文表示，終於又來到台北，真的很開心；珍虎也用流利的中文與現場歌迷打招呼，還送上今天的第一顆手比愛心。熱烈互動連現場男粉絲都為之瘋狂。短暫問候後，進入《Like This》、《RUNAWAY》等PENTAGON大熱歌曲，小分隊亦帶來精彩的聯合舞台，讓台灣的UNIVERSE如癡如醉。



相片提供：中華文創

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