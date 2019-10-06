【有片】東海稱「我們18年來都不吵架」並爆笑！銀赫淡定回答：「我們喜歡在背後搞鬼」

【有片】東海稱「我們18年來都不吵架」並爆笑！銀赫淡定回答：「我們喜歡在背後搞鬼」

綜藝   2019年10月6日   星期日10:42   JiaJia   3

1986年出生的「同齡朋友」東海和銀赫，被記者問到：「同歲是不是吵得更兇呢？」令現場瞬間白熱化。回答完問題的東海還抓著銀赫的手，這是要他別再講下去了嗎？（大笑）


由東方神起與Super Junior出演的網路綜藝《Analog Trip》將於下週三（9日）首播，他們也抽空接受KBS《演藝家中介》的採訪。





記者向「同齡朋友」東海和銀赫提問，既然同歲，應該會吵得更兇吧？東海自信滿滿地回答：「我們18年來從不吵架」，說完卻瞬間爆笑並趴在桌上。「證人」神童表示：「他們真的不吵架，但是是那種單獨跑過來罵對方的類型」。

銀赫淡定地說，確實不吵架，就只是互相生氣而已。原來18年來保持友情的秘訣，就是不吵架，只在背後說壞話～


記者又問到，此次旅行令自己感到最不合拍的成員是？大家紛紛指向利特。銀赫說：「真的是太會嘮叨了」記者疑惑：「（利特在）節目裡非常溫柔、照顧人啊」銀赫馬上回答：「那是資本主義下產生的怪物～」再次引發爆笑。

（圖片、影片來源：KBS《演藝家中介》）

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