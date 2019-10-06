【有片】东海称「我们18年来都不吵架」并爆笑！银赫淡定回答：「我们喜欢在背后搞鬼」
综艺 2019年10月6日 星期日10:42 JiaJia
1986年出生的「同龄朋友」东海和银赫，被记者问到：「同岁是不是吵得更凶呢？」令现场瞬间白热化。回答完问题的东海还抓著银赫的手，这是要他别再讲下去了吗？（大笑）
由东方神起与Super Junior出演的网路综艺《Analog Trip》将於下周三（9日）首播，他们也抽空接受KBS《演艺家中介》的采访。
记者向「同龄朋友」东海和银赫提问，既然同岁，应该会吵得更凶吧？东海自信满满地回答：「我们18年来从不吵架」，说完却瞬间爆笑并趴在桌上。「证人」神童表示：「他们真的不吵架，但是是那种单独跑过来骂对方的类型」。
银赫淡定地说，确实不吵架，就只是互相生气而已。原来18年来保持友情的秘诀，就是不吵架，只在背后说坏话～
记者又问到，此次旅行令自己感到最不合拍的成员是？大家纷纷指向利特。银赫说：「真的是太会唠叨了」记者疑惑：「（利特在）节目里非常温柔、照顾人啊」银赫马上回答：「那是资本主义下产生的怪物～」再次引发爆笑。
（图片、影片来源：KBS《演艺家中介》）
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