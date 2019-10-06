在韓國「不追星也都會唱的歌」！ 除了《Bboom Bboom》《Love Scenario》還有這些~
KPOP 2019年10月6日 星期日11:00 Sani
近日韓國網友發帖分享「站在不經常聽歌的立場所知道的最後一首爆火單曲」，引來不少人共鳴和補充，來看看這些「存在感一級」的歌都有哪些呢？
PO主表示，近幾年有一首歌火到什麼程度呢，在路上隨便抓一個人問「您知道這首歌嗎」，不管是誰都能哼唱出至少一小節，而這首歌就是MOMOLAND的逆襲神曲《BBOOM BBOM》！
網友回復：「認證！ 真的是歷代級，根本一家獨大」、「社區辦公室、健身課、電視台舞蹈中總是出現這首歌，感覺全國各地就連大嬸們也都學會了」、「似乎是最後一次由不出名的團唱出爆火的歌」。 作為參考：《BBOOM BBOOM》單是在Youtube的播放量就超過3.8億次！
貼文迅速引起眾多網友共鳴，並踴躍補充其他的「普及度超高神曲」，包括iKON的《LOVE SCENARIO》，尤其是有小孩的家庭表示：「聽到快要吐了！ 」XD
此外還有請夏的《已經12點》，加上這首歌同時也是某通訊商的廣告歌曲，令洗腦功效進一步加強XD
還有人提到尹鐘信的《Like It》，表示是「不論在街頭還是KTV裡都頻繁出現」，真的是沒花一分錢宣傳，完全憑人們的喜愛和迴圈播放而成為各大榜單第一：
（圖源：Youtube）
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