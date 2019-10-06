【有片】《認哥》預告：SUJU「世紀末」髮色超搶眼！銀赫、圭賢、東海重現電影《緣起不滅》經典畫面
綜藝 2019年10月6日 星期日10:12 JiaJia
繼100集特輯後…Super Junior也出演《認識的哥哥》200集特輯！該期節目將於下週六（12日）晚間播出，非常期待～
將在本月（10月）14日攜正規九輯《Time_Slip》回歸韓國歌壇的Super Junior，9位成員一同出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，為新作品宣傳。除了始源和厲旭首次出演，其他成員都曾在節目裡展現令人難忘的藝能感。而同時是《認哥》固定班底的希澈，再次以「轉學生」的身份出演，略顯不自在，也引發笑聲。
哥哥們提問：「髮色是世紀末概念嗎？」李壽根還直指隊長利特的造型，就像「導遊」一樣！而揭開「鎬童受害者101」序幕的藝聲，引來姜鎬童的關心；圭賢則「輸出」有利於姜鎬童的「證詞」，還把鎬童哥「弄哭」了？
被問到：「完整體聚在一起，比想像中的好還是累？」銀赫表示：「太累了」、「尤其是特哥，在聊天室裡話特別多。」而在「對不起，我愛你」環節，SUJU成員們會變成「揭露戰」，還是迎來「溫馨結局」呢？
在「知識競賽」裡，成員們相當活躍。尤其猜對了電影《緣起不滅》的OST後，銀赫、圭賢、東海還模仿起片中孫藝珍、趙寅成的「經典畫面」，引來陣陣掌聲。
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》、電影《緣起不滅》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞