在韩国「不追星也都会唱的歌」！ 除了《Bboom Bboom》《Love Scenario》还有这些~
KPOP 2019年10月6日 星期日11:00 Sani
近日韩国网友发帖分享「站在不经常听歌的立场所知道的最后一首爆火单曲」，引来不少人共鸣和补充，来看看这些「存在感一级」的歌都有哪些呢？
PO主表示，近几年有一首歌火到什么程度呢，在路上随便抓一个人问「您知道这首歌吗」，不管是谁都能哼唱出至少一小节，而这首歌就是MOMOLAND的逆袭神曲《BBOOM BBOM》！
网友回复：「认证！ 真的是历代级，根本一家独大」、「社区办公室、健身课、电视台舞蹈中总是出现这首歌，感觉全国各地就连大婶们也都学会了」、「似乎是最后一次由不出名的团唱出爆火的歌」。 作为参考：《BBOOM BBOOM》单是在Youtube的播放量就超过3.8亿次！
贴文迅速引起众多网友共鸣，并踊跃补充其他的「普及度超高神曲」，包括iKON的《LOVE SCENARIO》，尤其是有小孩的家庭表示：「听到快要吐了！ 」XD
此外还有请夏的《已经12点》，加上这首歌同时也是某通讯商的广告歌曲，令洗脑功效进一步加强XD
还有人提到尹钟信的《Like It》，表示是「不论在街头还是KTV里都频繁出现」，真的是没花一分钱宣传，完全凭人们的喜爱和回圈播放而成为各大榜单第一：
（图源：Youtube）
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