【有片】《去冰島的三餐》殷志源「美味吃播」引發關注！節目組鄭重聲明：「我們沒讓他餓肚子」
綜藝 2019年10月4日 星期五12:06 JiaJia
雖然殷志源說：「現在是淡季，得多吃一點～」但是，看到他吃得這麼香，大家是不是也開始好奇，這家航空公司的飛機餐真的如此美味嗎？（笑）
tvN綜藝節目《去冰島的三餐》將於今晚（4日）播出第3集。經過長途飛行，李壽根、殷志源終於抵達冰島。
在上週節目中，李壽根於德國轉機時，遇到意想不到的危機。而今晚的節目，將公開李壽根克服「危機」，以及兩人歷經22小時的飛行後終於抵達冰島的故事。他們在當地親自感受到「寒冷」，並且傳達與眾不同的感想，「冰島旅行記」將正式開始！
多少有點「無聊」的飛行，卻因為李壽根及殷志源的「迷之化學反應」，充滿樂趣。正處於「淡季」（可以吃很多）的殷志源，也通過網路花絮版公開「美味吃播」。看他一口接著一口，讓人忍不住吞了口口水。節目組也透過字幕表示：「我們沒有讓他餓肚子」。
李壽根和殷志源顯然對冰島「一無所知」，節目組還貼心送上羅PD的著作。隨意翻閱的他們，馬上從書中看到「極光」，節目一瞬間就結束了！（並不是）吃吃喝喝上廁所（？）後，終於要踏上陸地啦。期待今晚內容～
（圖片、影片來源：tvN《去冰島的三餐》）
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