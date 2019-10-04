【有片】《去冰岛的三餐》殷志源「美味吃播」引发关注！节目组郑重声明：「我们没让他饿肚子」

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虽然殷志源说：「现在是淡季，得多吃一点～」但是，看到他吃得这么香，大家是不是也开始好奇，这家航空公司的飞机餐真的如此美味吗？（笑）



tvN综艺节目《去冰岛的三餐》将於今晚（4日）播出第3集。经过长途飞行，李寿根、殷志源终於抵达冰岛。

在上周节目中，李寿根於德国转机时，遇到意想不到的危机。而今晚的节目，将公开李寿根克服「危机」，以及两人历经22小时的飞行后终於抵达冰岛的故事。他们在当地亲自感受到「寒冷」，并且传达与众不同的感想，「冰岛旅行记」将正式开始！

多少有点「无聊」的飞行，却因为李寿根及殷志源的「迷之化学反应」，充满乐趣。正处於「淡季」（可以吃很多）的殷志源，也通过网路花絮版公开「美味吃播」。看他一口接著一口，让人忍不住吞了口口水。节目组也透过字幕表示：「我们没有让他饿肚子」。

李寿根和殷志源显然对冰岛「一无所知」，节目组还贴心送上罗PD的著作。随意翻阅的他们，马上从书中看到「极光」，节目一瞬间就结束了！（并不是）吃吃喝喝上厕所（？）后，终於要踏上陆地啦。期待今晚内容～

（图片、影片来源：tvN《去冰岛的三餐》）

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