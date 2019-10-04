tvN新劇《抓住幽靈》公開金善浩大展暖男笑容的警察班長值勤劇照
韓劇 2019年10月4日 星期五10:37 MiJimin
【多圖】來來來，一起跟這位親切的大哥哥走～！XD（金善浩與文瑾瑩主演的懸疑奇幻搜查劇的羅曼史）
即將在10月21日首播的 tvN 全新月火劇《抓住幽靈》（每週一、二播出）公開了男主角金善浩的人物劇照，如太陽一般溫暖的笑容，擄獲了不少粉絲們的心。
《抓住幽靈》是由《屋塔房王世子》、《回來吧大叔》的申允燮導演與蘇媛、李英珠編劇合作打造，講述地鐵警察隊為了抓住神出鬼沒的幽靈們，「行動派新人」和「思考派老手」之間展開了恐怖無厘頭的搞笑浪漫搜查劇。
▼最新短預告：
▼金善浩飾演的角色是地鐵警察隊班長－高智碩，警察大學畢業後就進入重案組，但為了照顧癡呆的母親，調職到了地鐵警察隊，成為了遵守程序和規章的警察公務員，卻在遇到衝勁十足的新手後，展開了全新的人生。
早先有公開過與告和海報，這也是首度公開了人物的劇照。
▼而本劇女主角文瑾瑩就是那位改變他命運的新手警察，文瑾瑩飾演地鐵警察隊的新人警察－劉琳，個性正直熱血，不能容忍不公不義之事，在患有自閉症的雙胞胎弟弟失蹤後，產生了如超能力一般的空間知覺能力。
新劇《抓住幽靈》將在10月21日(一)的晚間21:30首播。
（圖自：官方劇照）
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