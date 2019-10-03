《優雅的家》《我的ID是江南美人》吸引不同年齡層的粉絲讓林秀香非常開心
韓劇 2019年10月3日 星期四11:49 MiJimin
出道十年的 林秀香 不僅僅是有實力，也特別會選作品，真的是很厲害～！（《優雅的家》收視再度破紀錄衝到7%）
林秀香近期主演的熱門水木劇《優雅的家》，為 MBN 電視台刷新了不少新紀錄，昨天播出的第11集收視率直接衝破7%，成為MBN電視台戲劇類截至目前的最高收視紀錄。（之前的幾個作品都是 1~2% 的成績）
而林秀香最近接受雜誌的訪問中，談到了近年的戲劇作品，她表示：《優雅的家》收視率很好，演員之間也很有默契，拍攝相當愉快。
上一部作品《我的ID是江南美人》多了很多10代和海外的粉絲，這部《優雅的家》則是受到了20~40代以上的關注，也可以說是男女老少都喜歡看，對此也相當開心。
而為了慶祝我出道10周年，粉絲們送給我的地鐵廣告和相關應援，我也都親自看了，粉絲們能像應援偶像般地幫我應援，讓我覺得非常不可思議，也非常感激。
《優雅的家》講述15年前因殺人事件失去媽媽的財閥繼承女子毛碩熙（林秀香 飾），與只為金錢服務的邊緣三流律師（李章宇 飾）相遇後，發現財閥家隱藏之祕密的故事。
（圖自：官方劇照／THE STAR／林秀香IG）
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