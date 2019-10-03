《优雅的家》《我的ID是江南美人》吸引不同年龄层的粉丝让林秀香非常开心
韩剧 2019年10月3日 星期四11:49 MiJimin
出道十年的 林秀香 不仅仅是有实力，也特别会选作品，真的是很厉害～！（《优雅的家》收视再度破纪录冲到7%）
林秀香近期主演的热门水木剧《优雅的家》，为 MBN 电视台刷新了不少新纪录，昨天播出的第11集收视率直接冲破7%，成为MBN电视台戏剧类截至目前的最高收视纪录。（之前的几个作品都是 1~2% 的成绩）
而林秀香最近接受杂志的访问中，谈到了近年的戏剧作品，她表示：《优雅的家》收视率很好，演员之间也很有默契，拍摄相当愉快。
上一部作品《我的ID是江南美人》多了很多10代和海外的粉丝，这部《优雅的家》则是受到了20~40代以上的关注，也可以说是男女老少都喜欢看，对此也相当开心。
而为了庆祝我出道10周年，粉丝们送给我的地铁广告和相关应援，我也都亲自看了，粉丝们能像应援偶像般地帮我应援，让我觉得非常不可思议，也非常感激。
《优雅的家》讲述15年前因杀人事件失去妈妈的财阀继承女子毛硕熙（林秀香 饰），与只为金钱服务的边缘三流律师（李章宇 饰）相遇后，发现财阀家隐藏之秘密的故事。
（图自：官方剧照／THE STAR／林秀香IG）
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