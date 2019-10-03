SuperM 發片倒數一天 北美巡演 11 月開跑！
KPOP 2019年10月3日 星期四11:10 施乃琪
由泰民、伯賢、Kai、泰容、Mark、Ten 和 Lucas 七人組成的 SuperM 來勢洶洶，下個月就要展開北美巡迴演唱會了！
SM Entertainment 今天（3 日）宣布 SuperM 將於 11 月 11 日從美國德州出發，陸續前往芝加哥、紐約舉行《We Are The Future Live》，明年則會在洛杉磯、西雅圖以及加拿大的溫哥華開唱。
《We Are The Future Live》預定於 5 日在 SuperM 的官方網站上預售門票，儘管首度組團出擊，SuperM 成員原有的威力早已吸引海外關注，這趟巡演敲定的場館也不乏麥迪遜花園、論壇體育館⋯⋯等知名場地。
另一方面，明天下午一點（韓國時間）SuperM 就會搶先公開主打歌 “Jopping” 的 MV，並在傍晚正式發行首張同名迷你專輯，真的讓人等不及啦！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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