SuperM 發片倒數一天　北美巡演 11 月開跑！

SuperM 發片倒數一天　北美巡演 11 月開跑！

KPOP   2019年10月3日   星期四11:10   施乃琪   2

由泰民、伯賢、Kai、泰容、Mark、Ten 和 Lucas 七人組成的 SuperM 來勢洶洶，下個月就要展開北美巡迴演唱會了！

SM Entertainment 今天（3 日）宣布 SuperM 將於 11 月 11 日從美國德州出發，陸續前往芝加哥、紐約舉行《We Are The Future Live》，明年則會在洛杉磯、西雅圖以及加拿大的溫哥華開唱。

《We Are The Future Live》預定於 5 日在 SuperM 的官方網站上預售門票，儘管首度組團出擊，SuperM 成員原有的威力早已吸引海外關注，這趟巡演敲定的場館也不乏麥迪遜花園、論壇體育館⋯⋯等知名場地。

另一方面，明天下午一點（韓國時間）SuperM 就會搶先公開主打歌 “Jopping” 的 MV，並在傍晚正式發行首張同名迷你專輯，真的讓人等不及啦！


（照片與影片來源：SM Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Albrty Li
    Ying-chun Pan,$m果然要美化財報了
    1小時前
  • Ginny Zhang
    Jin Jia 我只要想到他們的行程就生氣，別忘了還有回歸！
    1小時前
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » SuperM 發片倒數一天　北美巡演 11 月開跑！
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手