SuperM 发片倒数一天 北美巡演 11 月开跑！
KPOP 2019年10月3日 星期四11:10 施乃琪
由泰民、伯贤、Kai、泰容、Mark、Ten 和 Lucas 七人组成的 SuperM 来势汹汹，下个月就要展开北美巡回演唱会了！
SM Entertainment 今天（3 日）宣布 SuperM 将於 11 月 11 日从美国德州出发，陆续前往芝加哥、纽约举行《We Are The Future Live》，明年则会在洛杉矶、西雅图以及加拿大的温哥华开唱。
《We Are The Future Live》预定於 5 日在 SuperM 的官方网站上预售门票，尽管首度组团出击，SuperM 成员原有的威力早已吸引海外关注，这趟巡演敲定的场馆也不乏麦迪逊花园、论坛体育馆⋯⋯等知名场地。
另一方面，明天下午一点（韩国时间）SuperM 就会抢先公开主打歌 “Jopping” 的 MV，并在傍晚正式发行首张同名迷你专辑，真的让人等不及啦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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