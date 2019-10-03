校園奇幻新劇《意外發現的一天》首播後，女主角「金惠允」演技大受好評～
韓劇 2019年10月3日 星期四10:58 MiJimin
從《Sky Castle》爆紅的金惠允，用新作《意外發現的一天》再次證明了自己的演技實力，真的是太厲害了。
MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出）在昨晚正式首播。
第一、二集AGB全國收視率 3.1% - 3.5% 算是頗低的成績，但也預想得到這樣的狀況，畢竟是集合了新一代演員的奇幻校園喜劇，守在電視機前的長輩們不太可能喜歡這類型的作品。
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但反觀網上的評價，就大多對這部劇給出好評，大部分是提到這齣劇真的非常有趣，令人哈哈大笑相當紓壓，尤其是女主角「金惠允」演技再次受到了肯定，台詞雖多卻表現得自然生動，完全撐住全場，表現非常亮眼。
《意外發現的一天》改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。「端午」某天忽然意識到自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，過程中遇上了沒有名字像路人甲一般的男高中生「13號」（SF9路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。
（圖自：官方劇照）
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