恭喜成勋有了新的「家人」！ 低调救助遗弃犬后决定带它回家♥

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本月22日，韩国一家致力於救助遗弃犬的公益组织Youumbba在IG上分享了演员成勋为患病的幼犬担任中途照护，最终将它领养回家的经过。

这只名叫Yang-Yi的狗狗刚刚获得救助时患有致死率极高的犬瘟热（麻疹），命悬一线，在志工们的帮助下才得以住院治疗，出院后则在中途照护者的帮助 下定期回到医院继续接受救治。



而当时为Yang-Yi担任中途照护的，就是演员成勋。

在成勋的悉心照料和持续的治疗下，Yang-Yi的犬瘟热已经痊愈，但留下了肢体抽动的后遗症。



Youumbba表示：「这段时间在Yang-Yi身边担任保护者指责的中途照护者，现在承诺让Yang-Yi成为自己真正的家人。 他为Yang-Yi做了很多功课、积累了很多知识，尽最大的努力让Yang-Yi没有哪怕一点点的不舒服和害怕，并承诺会把它养育成一个可爱的女儿。 真心感谢这位犬主。 」随后tag了成勋的帐号。

同时Po出的照片中，成勋为了和Yang-Yi拉近距离跟它一起坐在笼子里，这画面真的很暖心~



Youumbba还表示：「从第一次见面到临时照护期间关於Yang-Yi进行沟通时，都让人觉得（成勋）非常了解狗狗的习性， 简直以为他的职业就是训犬师。 」看来Yang-Yi跟他回家之后也有福了！

恭喜成勋有了新的家人，也祝福这一对「父女」生活得开开心心啊~❤（有时间也多PO一点女儿的照片吧XD）



（图源：KSD，IG@youumbba，成勋FB）

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