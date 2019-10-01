韓劇《新入史官丘海昤》結局甜一波，車銀優守著房間等申世景歸來

（談及劇情）這部劇的 Happy Ending 真的非常圓滿，車銀優&申世景的互動也很甜很可愛啊～！大家有追到結局嗎？對於「將錯誤的歷史糾正」的理念，也讓人很感動。
MBC水木劇《新入史官丘海昤》在上週迎來了第39、40集（第20大集）的大結局，這部以幽默詼諧的方式，將嚴肅的史官題材發揮得非常逗趣，對於「將錯誤歷史糾正」的態度令人讚賞，也讓許多人更認識史官這個職位。
島遠大君李棽（車銀優 飾）與女史官丘海昤（申世景 飾）一起向王要求糾正錯誤的歷史，在廣場上的所有人也在得知事情真相後，一起求王更正，後續也成功將當年政變殺王的左相閔益平（崔德文 飾）治罪。
「就算殺了我，也會有下一個史官執筆，就算殺了所有的史官，毀了所有紙跟筆，人們也會口耳相傳，歷史不會被遺忘。」
而李棽雖然是真正的王位繼承人，但他並不想要權勢，只想要自由地活著，走訪世界各地，最終，他成功離開，還搬到了丘海昤家的隔壁，繼續寫書，還出了旅遊相關的書籍，而丘海昤也繼續在宮中工作，還順利升官。
某天，李棽一回來就直奔丘海昤家，地上鋪著花瓣與燭光，橫躺著等待美人歸來，完全就是把自己獻出去的節奏XD，雖然丘海昤一開始假裝工作很累想休息，但就在李棽要離開時，她忽然說了一句：「鎖門吧！快點～。」李棽開心的撲倒丘海昤，在房間外看著主子們的侍從們感嘆：雖然還沒結婚，但等到他們想結再結吧～！XD
作為夏日的愛情小品來看，真的是內容很豐富，演員們也很有趣的電視劇，車銀優和申世景的互動也很甜～，大家覺得這部電視劇如何呢？
The End.
（圖自：官方劇照）
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