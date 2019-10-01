韩剧《新入史官丘海昤》结局甜一波，车银优守著房间等申世景归来

（谈及剧情）这部剧的 Happy Ending 真的非常圆满，车银优&申世景的互动也很甜很可爱啊～！大家有追到结局吗？对於「将错误的历史纠正」的理念，也让人很感动。
MBC水木剧《新入史官丘海昤》在上周迎来了第39、40集（第20大集）的大结局，这部以幽默诙谐的方式，将严肃的史官题材发挥得非常逗趣，对於「将错误历史纠正」的态度令人赞赏，也让许多人更认识史官这个职位。
岛远大君李棽（车银优 饰）与女史官丘海昤（申世景 饰）一起向王要求纠正错误的历史，在广场上的所有人也在得知事情真相后，一起求王更正，后续也成功将当年政变杀王的左相闵益平（崔德文 饰）治罪。
「就算杀了我，也会有下一个史官执笔，就算杀了所有的史官，毁了所有纸跟笔，人们也会口耳相传，历史不会被遗忘。」
而李棽虽然是真正的王位继承人，但他并不想要权势，只想要自由地活著，走访世界各地，最终，他成功离开，还搬到了丘海昤家的隔壁，继续写书，还出了旅游相关的书籍，而丘海昤也继续在宫中工作，还顺利升官。
某天，李棽一回来就直奔丘海昤家，地上铺著花瓣与烛光，横躺著等待美人归来，完全就是把自己献出去的节奏XD，虽然丘海昤一开始假装工作很累想休息，但就在李棽要离开时，她忽然说了一句：「锁门吧！快点～。」李棽开心的扑倒丘海昤，在房间外看著主子们的侍从们感叹：虽然还没结婚，但等到他们想结再结吧～！XD
作为夏日的爱情小品来看，真的是内容很丰富，演员们也很有趣的电视剧，车银优和申世景的互动也很甜～，大家觉得这部电视剧如何呢？
The End.
（图自：官方剧照）
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